Буш ведет «украинские» консультации с членами НАТО в тишине

Президент США Джордж БУШ считает, что на саммите НАТО в Бухаресте должен быть указан "ясный путь вперед" для продвижения Украины и Грузии к вступлению в НАТО.

Об этом сообщил помощник Дж.БУША по национальной безопасности Стивен ХЭДЛИ накануне на брифинге для журналистов в Белом доме.

Он подтвердил, что США "уважают установленный в НАТО процесс" для стран, претендующих на присоединение к альянсу.

Что конкретно означают слова "путь вперед", и рассчитывают ли США на то, что на саммите Украина и Грузия получат согласие на присоединение к Плану действий по вступлению в НАТО, С.ХЭДЛИ не уточнил. Он отметил, что США "продолжают консультации" на эту тему со своими союзниками по Альянсу, к которым стараются не привлекать внимания. "Эти консультации идут в тишине", - сказал он.

"Мы считаем, что так они наиболее эффективны", - пояснил помощник Президента США.

С.ХЭДЛИ также отметил, что, по мнению Дж.БУША, членство Украины и Грузии в НАТО было бы "на пользу" и этим странам, и Альянсу. По его словам, Президент США "делает все, что может", отстаивая эту точку зрения.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоится саммит НАТО, на котором будет рассмотрен вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе.

11 января этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо в адрес руководства НАТО с просьбой приобщить Украину к ПДЧ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбудет на саммит НАТО в Бухарест вечером 1 апреля.

Накануне саммита НАТО, 31 марта – 1 апреля, планируется государственный визит в Украину Президента США Джорджа БУША. По словам пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ, на сегодня продолжается подготовка к этому визиту. Она также отметила, что во время украинско-американских переговоров планируется коснуться вопроса присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Ранее В.ЮЩЕНКО заявлял, что вступление Украины в НАТО не будет нести никаких рисков для государств, с которыми у страны есть отношения, а также для государств-соседей. Он также отмечал, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в Североатлантический Альянс вообще не стоит, а рассматривается лишь ее присоединение к плану действий относительно членства в НАТО. «Выбор будет через годы (относительно вступления Украины в НАТО – УНИАН)», - сказал Президент.