Стець назначил советника по вопросам информационной политики Крыма

Как сообщает пресс-служба Мининформполитики, соответствующее решение Стець утвердил 5 марта.

По словам Стеця, ключевыми задачами Костинского станет противодействие сворачиванию свободы слова в Крыму и распространение украинских СМИ в крымском информационном пространстве.

Советник министра будет работать над актуализацией «крымской темы» в национальных, региональных СМИ и над организацией «экспорта» информационного контента о Крыме за пределы Украины.

Также он будет отвечать за сотрудничество с крымскими журналистами, экспертами и общественными деятелями, работающими на материковой части Украины, и за формирование основных направлений информационной политики по вопросам Крыма.

Костинский, комментируя свое назначение, среди своих главных задач назвал продвижение в Крыму темы европейского выбора Украины, в том числе создание условий для разрушения негативных мифов российской пропаганды об Украине и распространение объективной информации о современных процессах в государстве.

В пресс-службе Мининформполитики отметили, что решение о назначении Костинского было принято с учетом рекомендаций уполномоченного президента Украины по делам крымских татар Мустафы Джемилева, а также представителей ряда крымских СМИ.

В министерстве уточнили, что Костинский ранее возглавлял исследовательскую организацию «Фонд стратегического консалтинга» и был вынужден покинуть Крым в связи с его оккупацией.

Читайте такжеМининформполитики призывает украинцев вступать в "информационные войска"

Как сообщал УНИАН, в конце 2014 года власти инициировали создание в структуре Кабмина Министерства информполитики. 2 декабря Верховная Рада назначила главой министерства Стеця, а в январе этого года Кабмин утвердил положение об Мининформполитики.