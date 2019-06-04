У Зеленского отреагировали на "саботаж" Рады по закону об импичменте

Работа депутатов может повлиять и на другие законопроекты, отметил Рябошапка.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте. "За" проголосовали только 110 нардепов из 226 необходимых.

Чиновник отметил, что парламентарии не поддержали включение законопроектов, которых сами же требовали, передает ТСН.

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"Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что Администрации придется работать с тем парламентом, который есть, однако выводы о его работе накануне внеочередных выборов должны делать украинцы.

"Очевидно, что, наверное, это все-таки будет влиять на шансы на прохождение любых законопроектов, в частности и о незаконном обогащении", - подытожил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два законопроекта об импичменте президента.