Заместители генпрокурора помогли мошеннику Малиновскому инсценировать свою смерть – СМИ (видео)

"Мертвый" подозреваемый вел во Франции роскошную жизнь, приобретя себе средневековый замок.

Распоряжения и подписи заместителей генпрокурора Украины Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому инсценировать собственную смерть и на некоторое время избежать наказания. Малиновского задержали во Франции, где он вел роскошную жизнь в средневековом замке.

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Об этом говорится в сюжете проекта Bihus.info (“Наши деньги с Денисом Бигусом").

Отмечается, что на момент инсценировки смерти Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных производствах. Первое дело касалось мошенничества с частной фирмой одесситов, которые, по версии следствия, нанесли ущерб потерпевшим на сумму более 340 тысяч долларов. Расследование вели с 2012 года. В 2014-ом Генпрокуратура обвинила Малиновского еще и в фиктивном заминировании суда и подделке документов.

Весной 2015 года Малиновский провернул самую крупную свою аферу: пообещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers Ltd поставить химикатов производства ОПЗ на сумму более 12 миллионов евро, однако забрал деньги и исчез. Уголовное производство зарегистрировали в начале 2016-го.

Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав соответствующее свидетельство. В документах говорилось, что Малиновский погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска.

Данные о смерти Малиновского из фальшивого свидетельства не были внесены в государственный реестр, поэтому жена и мать просили суд признать факт смерти. 12 мая 2015 года суд удовлетворил соответствующий иск. Решение приняла судья Юлия Свяченая.

Впрочем в начале 2016-го прокуратура вместе со следователями Национальной полиции провели обыск дома у родителей Малиновского, изъяли технику и сим-карты. На одном из телефонов была найдена закрытая абонентская группа, в которой Дмитрий Малиновский общался с родителями. Кроме сообщений он присылал видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015-м через люксембургскую фирму, и который позже арестует французская власть.

В материалах следствия были и протоколы допроса свидетелей, которые опознали голос Малиновского на видео, которое он присылал родителям. А также свидетелей, которые видели Малиновского живым в Каннах. С этими доказательствами прокуроры пошли в суд оспаривать решение первой инстанции о смерти подозреваемого.

Однако за неделю до судебного рассмотрения, 7 июля 2016 года, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в первых двух уголовных производствах по Малиновскому. На следующий же день уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивном минировании суда вообще закрыли.

На заседание в Апелляционном суде Одессы по обжалованию смерти Малиновского пришел новый, недавно включенный в прокурорскую группу сотрудник ГПУ Александр Козуб, который отказался оспаривать факт смерти. Отказываться от Апелляционной жалобы Козуб пришел с доверенностью от другого заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Столярчука.

По словам Александра Журавлева, председательствующего судьи в том судебном заседании, если бы Генеральная прокуратура не отказалась от апелляции, решение о смерти Дмитрия Малиновского было бы отменено.

Этим событиям, как утверждается, предшествовал письмо-обращение на имя Юрия Луценко. Официально письмо фигурировало как анонимное, но направил его Генеральному прокурору народный депутат от БПП Владимир Арьев.

В письме утверждалось, что Дмитрий Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, которые сфабрикованы против него экс-регионалами, а к тому же – он уже давно умер.

Это письмо от депутата было расписано на заместителя Генерального прокурора Дмитрия Сторожука 06 июня 2016 года. То есть, за месяц до изменения группы прокуроров, отказа обжаловать факт смерти и закрытия уголовного производства по Малиновскому.

По словам Арьева, с Дмитрием Малиновским он несколько раз встречался в Страсбурге в 2016-ом году: “Он приезжал ко мне несколько раз в Страсбург. Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Мне уже сказали, что он аферист.”

Из этих объяснений следует, что депутат направил в ГПУ письмо о смерти Малиновского после того, как лично видел его живым. Но утверждений из письма о смерти своего собеседника нардеп во время интервью не вспомнил. На следующий же день Арьев озвучил журналистам несколько иную версию.

Во время второго интервью депутат рассказал, что Дмитрий Малиновский представился ему другим человеком - адвокатом Малиновского. А письмо о смерти Малиновского нардеп перенаправил в ГПУ, потому что поверил в логически изложенные факты в обращении.

В конце концов, Генеральная прокуратура оспорила факт смерти Дмитрия Малиновского только в августе 2017 года. То есть через полтора года после того, как на обысках прокуроры в первых делах нашли неопровержимые доказательства того, что Малиновский жив.

Как сообщал УНИАН, французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала Дмитрия Малиновского 5 октября 2018 года.

Французская власть начала расследование подозрительных операций, связанных с покупкой замка, который был куплен за 3 миллиона евро люксембургской компанией, конечным бенефициарным владельцем которой был украинец.

Малиновский вел во Франции роскошную жизнь. В частности – приобрел замок, который ранее принадлежал первому президенту Франции Сади Карно.

Только в день задержания было изъято более 4,6 миллиона евро, включая замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора дали.