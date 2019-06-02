"Он должен похмелиться и пойти домой": Саакашвили отреагировал на обвинения со стороны Луценко

Обвинения ГПУ Саакашвили считает несерьезными.

Михеил Саакашвили после возвращения в Украину прокомментировал обвинения генпрокурора Юрия Луценко относительно подготовки протестов якобы на заказ олигарха Сергея Курченко.

Как сказал Саакашвили в интервью ТСН, он «вообще не знает» Курченко, в отличие от других олигархов.

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«Я Курченко вообще не знаю, даже как он выглядит. Я знаю всех других олигархов в Украине, но не успел познакомиться с этим Курченко. Сейчас недавно прокурор Кулик рассказал в интервью, как Порошенко вызвал его к себе и дал приказ сфальсифицировать это дело. И когда меня арестовали, была такая смелая судья Лариса Цокол, которая сказала, что это абсолютно фэйковое дело. Арест – это было похищение. И они все были в шоке. И эту мужественную женщину уволили с работы, и это меня беспокоит. Когда мы говорим о Луценко и других чудовищах, у меня нет личной обиды», – заявил Саакашвили.

Обвинения ГПУ он считает несерьезными.

«Я не думаю, что это серьезно... Я думаю, что Юрий Витальевич должен похмелиься и пойти домой. Кстати, теперь выяснилось, кто брал деньги Курченко. Порошенко и все его друзья - Ложкин, Кононенко», – утверждает политик.

Напомним, после информации о возвращении Саакашвили украинского гражданства генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по-прежнему рассматривает Михеила Саакашвили как предателя Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину, после чего заявил, что не будет принимать участия в выборах в ВР, но поспособствует обновлению политического класса в Украине.