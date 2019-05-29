Саакашвили: я приехал для того, чтобы участвовать в построении новой Украины

Экс-президент Грузии во время своей речи в аэропорту «Борисполь» поблагодарил президента Владимира Зеленского за то, что имеет честь быть гражданином Украины.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что прибыл в Украину для того, чтобы вместе с миллионами украинцев и новым президентом и его командой участвовать в построении новой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, во время своей речи в аэропорту «Борисполь», куда Саакашвили прибыл из Варшавы, он поблагодарил президента Владимира Зеленского за то, что имеет честь быть гражданином Украины.

"Я верю, что у Украины все получится ... Президент Зеленский показал этим шагом, он способен на смелые и быстрые решения, он независимый политик ... Когда Зеленский вернул мне гражданство - это было смелым шагом достойного президента. Это исторический шанс Украины иметь такого президента и иметь новые возможности", - подчеркнул Саакашвили.

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Решение экс-президента Петра Порошенко о лишении его гражданства Украины Саакашвили назвал "трусливым решением недостойного президента".

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвил по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.