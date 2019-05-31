В Генштабе ВСУ приняты первые кадровые решения - журналист

Назначения не являются революционными, это упорядочивание структуры управления, пишет журналист.

В Генеральном штабе ВСУ в четверг, 30 мая, приняты несколько первых кадровых решений.

Об этом сообщает на странице в Facebook журналист, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что первым замначальника Генерального штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

"В Генштабе было два первых заместителя - Виктор Назаров снят с занимаемой должности. Свою должность сохранил первый заместитель начальника ГШ генерал-полковник Игорь Колесник, но его полномочия несколько ограничены. Полномочия Назарова и такие ключевые направления полномочий Колесника как логистика, тыл и вооружение переданы под контроль Корнийчука", - пишет Бутусов.

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Корнийчуку 53 года, закончил Хмельницкое артиллерийское училище, служил в группе советских войск в Германии, вернулся в Украину из РФ сразу после распада СССР, командовал 11-й артиллерийской бригадой ВСУ, в 2014-15 был начальником Вооружения ВСУ, затем стал 1-м заместителем главного инспектора Минобороны Хомчака. Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны.

Также журналист сообщает, что начальником Главного оперативного управления назначен генерал-лейтенант Виктор Бокий.

"Бокий уже занимал ранее этот пост, но фактически контроль за ГОУ сохранял и.о. первого заместителя начальника Генштаба Виктор Назаров, который одновременно был по штату заместителем начальника ГОУ. Фактически Назаров был ключевой фигурой в управлении армией. Сейчас Назаров снят с должности и.о. первого заместителя начальника Генштаба, сейчас он занимает штатную должность заместителя начальника ГОУ", - отмечает он.

Кроме того, начальником управления боевой подготовки назначен полковник Алексей Таран, который раньше уже был и.о. данного управления.

"Назначения не являются революционными, это упорядочивание структуры управления после снятия Назарова", - пишет Бутусов.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.