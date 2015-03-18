Создание Россией «мониторинговой группы по правам ребенка в Украине» является очередной манипуляцией - Кулеба

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Как стало известно из средств массовой информации, по инициативе члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в России создана мониторинговая группа по правам ребенка в Украине», которая должна «донести до международной общественности правдивую информацию о событиях на Донбассе и привлечь международные организации к решению проблем детей в зоне конфликта». Мы в очередной раз апеллируем к совести представителей Российской Федерации, которые занимаются проблемами детей Донбасса, и просим сконцентрироваться на ликвидации первопричины проблем украинских детей - вооруженной агрессии РФ против Украины. Только после этого можно делать заявления о своем желании помочь детям Украины», - подчеркнул детский омбудсмен.

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Он предлагает представителям РФ вместо этого создать, например, рабочую группу по поиску причастных к убийству в небе над донецкой областью 80-ти детей-пассажиров малайзийского «Боинга» и привлечь виновных в этом ужасном преступлении к ответственности». Причем Кулеба акцентирует внимание, что данные СБУ и разведок мира свидетельствуют, что пассажирский самолет был сбит российским зенитным ракетным комплексом «Бук».

Также Кулеба подчеркивает, что Украина и мир имеют подтвержденные факты присутствия российских военных на востоке Украины; убийств террористическими организациями мирного населения, в том числе детей; вербовки несовершеннолетних в ряды незаконных вооруженных группировок; похищения детей-сирот и вывоза их в Россию; препятствования вывезению детей с опасных территорий.

Кроме того, по его словам, известны факты запугивания семей, которые воспитывают детей-сирот (опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа) и агитирования их за выезд в Россию, а также агрессивного давления на родителей с целью заставить их вывозить своих детей на лечение исключительно в российские медучреждения.

«Все вышеперечисленное происходит на Донбассе при поддержке Кремля, поэтому у нас нет иллюзий относительно искренности российской инициативы по «мониторингу прав ребенка в Украине» и правдивости ее результатов. Наоборот, мы расцениваем такую деятельность как вмешательство в дела Украины и очередную манипуляцию на детях, которая приведет только к эскалации конфликта, а не его решению», - заявил Кулеба.

Ранее УНИАН сообщал, что шестеро детей пострадали в результате ракетного обстрела Краматорска.