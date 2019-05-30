Делегация США после инаугурации Зеленского обсуждала с Трампом будущие контакты между президентами - Волкер

Этот вопрос остается на повестке дня, уверяет спецпредставитель Государственного департамента.

Делегация США после инаугурации Владимира Зеленского обсуждала с американским лидером Дональдом Трампом будущие контакты с новым президентом Украины.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал во время выступления в аналитическом центре «Фонд Карнеги за международный мир» в Вашингтоне.

На вопрос, планирует ли Трамп провести телефонный разговор с Зеленским или любую другую встречу в следующие три месяца, Волкер ответил, что это обсуждалось с Трампом после возвращения американской делегации с инаугурации президента Украины.

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«Это было темой, которая обсуждалась с президентом Трампом, когда мы вернулись. У нас все еще нет решения относительно того, как это будет реализовано», - отметил Волкер.

По его словам, «это в значительной степени совпадает с линией Администрации, что мы должны продолжать взаимодействие, в том числе на президентском уровне».

«Как мы будем делать это, я сегодня не могу ответить, но это находится на повестке дня», - добавил Волкер.