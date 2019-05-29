У Зеленского не собираются "устраивать шоу с отставками" перед выборами в ВР

Решений по кадровым вопросам в Раде в ближайшее время не предвидится, считают в АП.

Представление на отставку генпрокурора Юрия Луценко в парламенте нынешнего созыва, вероятно, не будет.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Он пояснил, что ранее нардепы, несмотря на договоренности, не стали голосовать в поддержку президентских инициатив. Учитывая это, решений по кадровым вопросам в Раде в ближайшее время не предвидится.

"Глядя на то, как Рада проголосовала иные обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, состоявшихся в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", - рассказал он.