Парубий рекомендовал нардепу обзвонить коллег и позвать на работу, а не заниматься выборами

Парламент сегодня не имеет достаточно голосов для принятия законопроектов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рекомендует народному депутату Михаилу Головко (внефракционный) обзванивать своих коллег и звать работать, а не заниматься выборами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента в ответ на просьбу депутата перенести голосование по законопроекту, который касается защиты беременных женщин, поскольку в зале нет достаточного количества голосов.

В ответ Парубий отметил, что в Регламенте нет такой нормы, чтобы переносить голосования на четверг.

Обращаясь к Головко, он сказал: "А вы сядьте и посмотрите направо и налево, где ваши коллеги. Возьмите телефон и скажите им, что в рабочее время нужно быть на рабочем месте и работать, а не заниматься выборами".

После этого парламент не поддержал рассматриваемый законопроект потому что за него проголосовали только 147 депутатов при необходимых минимуме 226 голосов.

В сессионном зале находится где-то около 150 народных депутатов, а для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.

Некоторые депутаты призывают Парубия закрывать сегодняшнее заседание, но он продолжает рассмотрение законопроектов.