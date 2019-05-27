Коломойский о Зеленском: очень зубастый, крутой бизнесмен, "палец в рот не клади"

Бизнесмен признался, что с Зеленским нужно быть «на одной волне».

Бизнесмен игорь Коломойский рассказал о своих личных и деловых отношениях с президентом Украины, бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.

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В интервью «Украинской правде» Коломойский рассказал, что его отношения с Зеленским формировались не один год.

«Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних 7 лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас.

Недавно его супруга давала интервью, сказала, что были и стычки в этом плане. Ругались, да. Что-то показали, что-то не показали, какая-то еще была история. Я не помню подробности. Он очень зубастый. Очень зубастый», – отметил бизнесмен.

По словам Коломойского, Зеленский «очень живой, веселый, с хорошей реакцией».

«С ним надо быть на одной волне, можно отстать. Мы тоже умеем пошутить, но он на голову выше, он профессионал», - подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, Коломойский признал, что как бизнесмен, Зеленский – очень циничный.

«С ним палец в рот не надо класть. Никаких сантиментов. Если должен, то должен. Никаких разговоров, поблажек. Он современный, он как раз поколение 70-х, ближе к 80-м. Вот у меня сестра такая, жесткая. Он очень крутой», – заключил бизнесмен.

Ранее Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал, что не встерчался с Зеленским после возвращения в Украину, и поздравил его с победой на выборах по sms.