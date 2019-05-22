Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского с вступлением в должность президента

Игорь Коломойский также рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента.

После возвращения в Украину бизнесмен Игорь Коломойский не встречался с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах по sms.

Об этом Игорь Коломойский рассказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, встречался ли бизнесмен с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати?...Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".

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"Ну какой смысл (встречаться - ред.)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms", – заявил Коломойский.

Вместе с тем, он рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента.

"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", – сказал Коломойский.

Напомним, накануне инаугурации Игорь Коломойский заявил, что не планирует посещать администрацию президента Зеленского. Также он отметил, что планирует жить в Украине следующие пять лет.