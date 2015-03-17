В Севастополе "праздновать" годовщину аннексии вышло около 1500 человек

На митинг собрали около 1500 человек / Крым.Реалии

Несмотря на заявленный местной властью многотысячный митинг, многие его участники оказались расстроены мероприятием.

В частности, некоторые участники митинга пожаловались корреспонденту Крым.Реалии на слабую организацию и пассивность местных жителей, указав на частично заполненную площадь Нахимова.

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По наблюдениям корреспондента, в мероприятии приняли участие порядка 1500 человек.

Митинг, который начался в 17:50 по местному времени и продолжался около 20 минут, был организован властями города при поддержке некоторых политических организаций.

Проход граждан на площадь Нихимова осуществлялся через металлодетекторы за которыми наблюдали полицейские, казаки и граждане в форме «самообороны Севастополя».

Участники митинга держали в руках государственные флаги Российской Федерации, флаги партии «Единая Россия», флаги общественного объединения «Общероссийский народный фронт», символику других общественных организаций.

Вначале акции организаторы митинга включили звукозапись государственного гимна России, которая прозвучала не полностью и была внезапно оборвана другой звукозаписью с маршем «Легендарный Севастополь».

Перед участниками митинга выступили местные чиновники и представители провластных общественных объединений. Обращаясь к собравшимся, губернатор Севастополя Сергей Меняйло от имени министра обороны России Сергея Шойгу поздравил их с первой годовщиной «возвращения в родную гавань».

После митинга на площади состоялся концерт с выступлением артистов эстрады и творческих коллективов.

Ранее в сообщении правительства Севастополя отмечалось, что на праздничный митинг по случаю годовщины крымского «референдума» собралось больше 10 тысяч человек.