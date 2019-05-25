Украина выразила РФ протест из-за визита председателя Госдумы РФ в оккупированный Крым - МИД

Украина выразила Российской Федерации протест из-за визита председателя Государственной думы Российской Федерации во временно оккупированный ею Крым.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с незаконной поездкой российских должностных лиц во временно оккупированную РФ Автономную Республику Крым.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отмечается в сообщении.

В связи с этим Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированный Россией Крым и Севастополь, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина".

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как части территории Украины", - отметили в министерстве.

Также в заявлении говорится, что в связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста.