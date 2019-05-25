МИД России отреагировал на решение Трибунала ООН об украинских моряках
Министерство иностранных дел (МИД) России исключило наличие юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву рассматривать дело Украины против РФ по захваченным украинских судам и морякам.
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Об этом говорится в сообщении МИД РФ по результатам заседания трибунала. "Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, во время подписания и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность применения предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров относительно инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении российского МИДа.
В российском дипведомстве не стали напрямую комментировать требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков. Однако там отмечают, что "намерены последовательно отстаивать свою позицию, в частности отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию". "Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так в дальнейшем", - резюмировали в МИД РФ.
Российская делегация отсутствовала во время разбирательства дела Украины против России, которое состоялась в субботу, 25 мая.
Как сообщал УНИАН, сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и военные корабли. В трибунале признали, что украинская сторона пыталась всесторонне вести переговоры с РФ, но безуспешно, поэтому возможности для мирного разрешения спора исчерпаны. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий.
Россия и Украина должны до 25 июня представить отчеты относительно инцидента в Керченском проливе.