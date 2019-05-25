МИД России отреагировал на решение Трибунала ООН об украинских моряках

В российском МИДе считают, что возможность привлечения данной Конвенции ООН для решения инцидента в Керченском проливе исключена.

Министерство иностранных дел (МИД) России исключило наличие юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву рассматривать дело Украины против РФ по захваченным украинских судам и морякам.

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Об этом говорится в сообщении МИД РФ по результатам заседания трибунала. "Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, во время подписания и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность применения предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров относительно инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении российского МИДа.

В российском дипведомстве не стали напрямую комментировать требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков. Однако там отмечают, что "намерены последовательно отстаивать свою позицию, в частности отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию". "Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так в дальнейшем", - резюмировали в МИД РФ.

Российская делегация отсутствовала во время разбирательства дела Украины против России, которое состоялась в субботу, 25 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и военные корабли. В трибунале признали, что украинская сторона пыталась всесторонне вести переговоры с РФ, но безуспешно, поэтому возможности для мирного разрешения спора исчерпаны. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий.

Россия и Украина должны до 25 июня представить отчеты относительно инцидента в Керченском проливе.