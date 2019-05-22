Суд в Москве признал законным продление ареста четырем военнопленным украинским морякам

Судья отклонил жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста до 24 июля Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Московский городской суд признал законным продления аресте еще одной четверке военнопленных украинских моряков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из суда, таким образом, судья отклонил жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста до 24 июля.

Данное решение касается Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Военнослужащие держались на заседании суда уверенно, много смеялись и передали через адвокатов привет президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом никто ни на что не жаловался.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», осуществлявшим плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

Защита обжаловала незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года «Об обращении с военнопленными» и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональным нарушением со стороны российских властей.

Также в жалобах адвокаты указали, что российский суд не дал надлежащей оценки представленной защитой резолюции ПАСЕ, согласно которой в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также не принял во внимание доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которым моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения.

Кроме того, защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция. Также в жалобах защита указала, что российский суд не принял во внимание обстоятельства иммунитета военных моряков.