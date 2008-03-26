У Черновецкого обещают ”приз” за закон о запрете входить в кабинет мэра
17:09, 26 марта 2008Политика
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Чтоб ни один депутат и ни один министр...
|Олесь ДОВГИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Я убежден, что все члены нашей команды соберутся и создадут специальный призовой фонд для того депутата Верховной Рады, который подаст законопроект и добьется его голосования в стенах ВР, о том, чтобы ни один депутат Верховной Рады и ни один министр не имел права зайти в кабинет городского председателя или секретаря совета, или в кабинет любого заместителя с любой личной не публичной просьбой», - сказал О.ДОВГИЙ.
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