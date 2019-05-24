На сайте президента появилась новая петиция по отставке Зеленского

На момент публикации новости петиция набрала 8 тыс. 854 голоса.

На сайте президента Украины зарегистрировали новую петицию по главе государства Владимире Зеленском.

Автор этого документа - Леонид Яценко, он предлагает отменить предыдущую петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".

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Яценко считает, что петиция за отставку президента "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-еп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ждет очень упорная борьба", - говорится в тексте документа.

Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Как сообщалось, петиция на сайте президента за отставку новоизбранного главы государства Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тысяч подписей. 22 мая документ зарегистрировал Максим Безрук.