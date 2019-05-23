Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов

На момент публикации новости петицию об отставке президента поддержали 26 тыс. 192 человека.

Петиция на сайте президента за отставку новоизбранного главы государства Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тысяч подписей.

22 мая документ зарегистрировал Максим Безрук, необходимое количество подписей он набрал за сутки. На момент публикации новости петицию поддержали 26 тыс. 192 человека.

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Автор документа считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".

"Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - написал автор.

После вступления необходимого количества подписей петицию должен рассмотреть президент, однако сбор подписей будет продолжаться в течение 92 дней.