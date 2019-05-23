"Это базар": Кравчук прокомментировал проваленное голосование Рады за изменения в избирательной системе

Бывший глава государства считает, что Зеленскому рано или поздно придется обращаться к украинскому народу за поддержкой.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что невключение в повестку дня президентских законопроектов по изменению избирательной системы является свидетельством того, что «старая власть» не собирается конструктивно сотрудничать с новым президентом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

«Я думаю, что это базар, так как накануне они собирались, и, я так понимаю, что была поддержка. Здесь они продемонстрировали не просто нежелание работать, а отклонили такие предложения», - заявил он.

При этом Кравчук сомневается в том, что президент Зеленский подал в парламент «идеальный» законопроект по изменению избирательного закона. «Но Верховная Рада собирается для того, чтобы его совершенствовать, а они отклонили его совсем, и даже не внесли его в повестку дня. Это свидетельствует о том, что ВР и вообще старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом. Это означает, что президенту рано или поздно придется обращаться к украинскому народу за поддержкой», - добавил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по инициативе Зеленского, было закрыто без принятия каких-либо решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера в ВР для партий до 3%. Также в повестку дня не был включен законопроект президента относительно публичных закупок во время избирательного процесса.