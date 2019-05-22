Родственники политзаключенных просят Зеленского ввести должность уполномоченного по освобождению заложников Кремля

Они также просят, чтобы глава государства инициировал создание координационного совета по вопросам освобождения заложников при Администрации президента.

Родственники украинских политзаключенных и правозащитники обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести должность уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля.

Соответствующее обращение от 10 общественных организаций опубликовала Крымская правозащитная группа.

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"В контексте необходимости возвращения украинских пленных Кремля домой, и поддержки их и их семей до момента увольнения, просим Вас поддержать предложенные ниже действия, которые, мы верим, будут способствовать освобождению наших родных", - говорится в тексте.

Так, одно из просьб - введение должности уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля.

Отмечается, что этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого удерживают в Крыму и РФ. Кроме того, уполномоченный будет отвечать за поиск путей освобождения заложников, создание гуманитарной переговорной платформы относительно освобождения заложников, привлечение при необходимости иностранных экспертов, национальных лидеров и лидеров мнений для участия в переговорном процессе, будет способствовать выполнению мероприятий по обеспечению государственной поддержки заложников и их семей.

Кроме того, главу государства просят создать координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, которая объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, которые работают по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля.

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Правозащитники подчеркнули, что проект полномочий и зоны ответственности уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля, а также проект положения о работе координационного совета уже готов.

"Способствовать усовершенствованию санкционной политики в отношении России и ее лиц, причастных к незаконному заключения, пыткам и другим формам преследований заложников Кремля. Поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятие EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, руководящих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан", - сказано в обращении.

Президента просят поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям, и законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, и приводит положения относительно военных преступлений в соответствие международному праву.

"Мы, родственники «заложников Кремля», которые стали жертвами агрессивной политики России, правозащитники, просим Вас помочь нам противостоять наглому и повсеместному нарушению базовых прав человека, которое демонстрирует Россия. Заставить Россию прекратить вести войну против наших родных и отпустить их домой", - подчеркивают авторы обращения.

Соответствующее обращение подписали 10 организаций: Объединение родственников политзаключенных Кремля, Организация родственников пленных ОРДЛО "Освобождение из плена", Медийная Инициатива за права человека, Ukrainian Legal Advisory Group, Крымская правозащитная группа, Центр гражданских свобод, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Всеукраинская правозащитная организация “Юридическая Сотня”, Центр прав человека ZMINA, КримЅОЅ.