Гелетей увольняется с должности главы УГО

Чиновник поблагодарил личный состав УГО за преданность делу и высокий уровень ответственности.

Глава Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей решил уйти с должности.

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«Горжусь каждым своим рабочим днем в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, потому что оставить свое подразделение накануне этого важного события было бы безответственно», - отметил Гелетей в Facebook.

Чиновник поблагодарил личный состав УДО за преданность делу и высокий уровень ответственности.

«Уходя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону», - заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил Руслана Хомчака.