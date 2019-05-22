Кличко: "УДАР" поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%

По словам мэра Киева, это – демократическая норма, которая обеспечит представительство в Раде большего спектра политсил.

Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%. Об этом заявил сам мэр Киева в своем Twitter.

«Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это – демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политсил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер до 5% партия Януковича (Партия регионов экс-президента Виктора Януковича, – ред.), чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий», – написал Кличко.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителями парламентских фракций договорились в среду, 22 мая, провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены изменения избирательного законодательства.

Отметим, что во вторник, 21 мая, президент своим указом распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.