Климкин дал совет Зеленскому по АП и процитировал китайскую пословицу

Глава МИД заявил, что с уважением относится к первым персональным назначениям Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает обновление главой государства Владимиром Зеленским Администрации президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Климкин подчеркнул, что с искренним уважением относится к первым персональным назначениям Владимира Зеленского.

Читайте такжеКлимкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

"Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают. Офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более симпатичной опцией", – написал министр.

То же самое, по словам главы МИД, касается и Секретариата Кабмина.

"А перезагрузка – это интересная штука. Есть хорошая китайская пословица: «Когда дует ветер, нужно строить мельницы, а не возводить заборы». От себя добавлю, хоть и не китаец – чем быстрее, тем лучше", – отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что не оставит внешнеполитическую деятельность, но "хочет расширить фокус на всю политику".