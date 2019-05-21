Замечание заместителю и выговор двум детективам: Сытник наказал сотрудников НАБУ по делу "Укроборонпрома"

Глава НАБУ пообещал усилить контроль за соблюдением правил этического поведения сотрудников.

Сотрудников Национального антикоррупционного бюро, фигурирующих в расследовании хищений в "Укроборонпроме", привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, руководителю Главного подразделения детективов и детективу объявлен выговор, а к первому заместителю директора Национального бюро применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

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Отмечается, что расследование проводило управление внутреннего контроля, а его результаты были переданы дисциплинарной комиссии. Комиссия рекомендовала директору НАБУ Артему ситнику объявить выговоры всем трем фигурантам, окончательное решение вынес глава Бюро.

"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалов переписки, неподобающе исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовывали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу только ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", - пояснил Сытник.

Он отметил, что НАБУ усилит контроль за соблюдением правил этического поведения и исполнением сотрудниками должностных обязанностей. Также будет усилен контроль и за соблюдением существующих требований к конфиденциальному сотрудничеству, а сам порядок такого взаимодействия будет усовершенствован с учетом полученного опыта и международной практики.

Напомним, ранее в НАБУ заявили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование по хищениям в "Укроборонпроме", начатое по материалам журналистского расследования.