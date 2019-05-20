Сайт президента обнародовал биографию и адрес проживания Зеленского

Президент Украины является юристом по образованию. В творческом активе у него 10 полнометражных фильмов.

Официальное интернет-представительство главы государства обнародовало официальную биографию президента Украины Владимира Зеленского.

В опубликованный на сайте биографии указаны знаменательные этапы жизни и должности Зеленского, которые он занимал до избрания президентом.

В биографии отмечается, что Зеленский родился в Кривом Роге. В 1995-2000 гг. он учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение" и получил квалификацию юриста.

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С 1997 до 2003 был актером, сценаристом, художественным руководителем команды Клуба веселых и находчивых "Квартал 95", а с 2003 до 2011 года - художественным руководителем в ООО "Студия "Квартал 95".

С 2011 по 2012-й Зеленский работал генеральным продюсером в частном акционерном обществе "Телеканал "Интер". В 2013 году он вернулся на должность художественного руководителя "Студии "Квартал 95" и занимал ее до 2019 года.

В творческом активе у Зеленского есть 10 полнометражных игровых фильмов. Он является обладателем более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф", а также премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Также в биографии указывается, что Зеленский сыграл главную роль в сериале "Слуга народа", который получил ряд международных наград.

"С самого начала боевых действий на Донбассе вместе со студией «Квартал 95» помогал армии. Актеры передавали бойцам средства, технику, посещали с концертами передовую и разные военные части", - говорится в тексте.

Президент Украины является беспартийным. Он женат на Елене Зеленской и воспитывает двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Живет Зеленский, как указано на сайте президента, по адресу: 04211, м. Киев, просп. Героев Сталинграда, дом 6-б, корп. 1, кв. 31.

Судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке, у него нет.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.