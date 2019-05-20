Климкин отверг возможность остаться главой МИДа при Зеленском

На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

Министр иностранных дел Павел Климкин, который ранее заявил об отставке, рассказал об "очень хороших" переговорах с Владимиром Зеленским, впрочем, заверил, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

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Об этом Климкин заявил в понедельник в эфире программы "Завтрак с 1+1". На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

"Это было бы странно. Если в Штатах есть выборы, так что – глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно", - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. "А потом, после выборов посмотрим", - сказал он.

Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.

"Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры, в каком-то креативном качествеа обязательно мы там можем оказаться", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Павел Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел, и будет баллотироваться в Верховную Раду.