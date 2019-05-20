Климкин будет баллотироваться в Раду самовыдвиженцем

Глава МИД заявил, что не видит сейчас достойных партийных проектов, но открыт к предложениям.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не видит сейчас партийных проектов, к которым мог бы присоединиться, и пойдет на следующие выборы в Верховную Раду самовыдвиженцем.

Об этом он рассказал в комментарии "Сніданку з 1+1".

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Климкин уверяет, что никогда не был членом БПП и в будущем не собирается вступать в команду президента Петра Порошенко.

"На самом деле, я членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь. Я на сегодняшний день вообще не вижу партийных проектов, которые бы по качеству людей и по качеству идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям и идеям открытый. Я считаю, что нужно быть ближе к людям, а не к спискам. Вокруг родной Киев, я много чего здесь делал, поэтому самовыдвиженцем и все супер", – сказал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке с поста и в понедельник, 20 мая, направит его в Верховную Раду и новоизбранного президента Владимира Зеленского.