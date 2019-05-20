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Представитель США на инаугурации озвучил послание Трампа президенту Зеленскому

12:37, 20 мая 2019
Политика
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Рик Перри / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

«США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости в стремлении к свободе, и одна из самых ярких демонстраций свободы – это через свободу экономики», - сказал он.

По словам Перри, президент США Дональд Трамп попросил передать послание, в котором говорится о том, что «США вместе с народом Украины с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем».

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #США#Владимир Зеленский