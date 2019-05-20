Представитель США на инаугурации озвучил послание Трампа президенту Зеленскому
12:37, 20 мая 2019Политика
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Министр энергетики США Перри передал послание от президента Трампа.
Рик Перри / REUTERS
Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским и, возможно, новоизбранной Верховной Радой.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
«США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости в стремлении к свободе, и одна из самых ярких демонстраций свободы – это через свободу экономики», - сказал он.
По словам Перри, президент США Дональд Трамп попросил передать послание, в котором говорится о том, что «США вместе с народом Украины с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем».
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