Делегация США прибыла в Киев для участия в инаугурации новоизбранного президента Украины

Соединенные Штаты Америки на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр энергетики Рик Перри.

Делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри прибыла в Украину для участия в инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

"Раді приветствовать в Украине делегацию США во главе с министром энергетики Перри, которая прибыла на сегодняшнюю инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. США глубоко преданы успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Церемонию инаугурации посетят президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили, Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Также на принесении присяги Зеленским будут вице-президент Турции Фуат Октай и глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер-Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Францию будет представлять министр по вопросам Европы Амели де Мошален. Также в Киев приедут министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес. В состав президентской делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, вошло пять человек.

Германию представит бывший федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012), а Японию - член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который будет специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представит государственный министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад (лорд Уимблдон).

Делегацию Российской Федерации на инаугурацию не приглашали.