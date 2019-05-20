В Кремле рассказали, поздравит ли Путин Зеленского со вступлением в должность президента

Песков заявил, что Путин поздравит Зеленского с "первыми успехами".

Владимир Путин не будет отправлять поздравление или звонить Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

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«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее: «Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».

Ранее Кремль уже не раз отказывался поздравлять Зеленского с победой на выборах после официального оглашения результатов голосования.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.