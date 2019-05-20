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"Принес присягу": Зеленский с булавой опубликовал свой первый пост после инаугурации (фото)

12:04, 20 мая 2019
Политика
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Instagram Владимир Зеленский

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На своей странице в Instagram он опубликовал снимок из Верховной Рады с булавой в руках.

"Принес присягу", - коротко прокомментировал он фото.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский