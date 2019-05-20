"Принес присягу": Зеленский с булавой опубликовал свой первый пост после инаугурации (фото)
12:04, 20 мая 2019Политика
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Зеленский опубликовал снимок из Верховной Рады с булавой в руках.
Instagram Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свой первый пост в соцсети после инаугурации.
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На своей странице в Instagram он опубликовал снимок из Верховной Рады с булавой в руках.
"Принес присягу", - коротко прокомментировал он фото.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.
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