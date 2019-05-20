Сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского (фото)
11:51, 20 мая 2019Политика
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На сайте уже размещена информация о принесении Президентом Украины Владимиром Зеленским присяги украинскому народу.
president.gov.ua
Заработало официальное интернет-представительство президента Украины Владимира Зеленского.
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На сайте уже размещена информация о принесении президентом присяги украинскому народу.
"20 мая в Киеве, во время торжественного заседания Верховной Рады, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу как Глава государства. Клятву он произнес, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие", - говорится в сообщении.
Также размещена информация о том, что Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин уйти в отставку.
Также размещена информация о том, что Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин уйти в отставку.
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