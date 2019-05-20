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Сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского (фото)

11:51, 20 мая 2019
Политика
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president.gov.ua

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На сайте уже размещена информация о принесении президентом присяги украинскому народу.

"20 мая в Киеве, во время торжественного заседания Верховной Рады, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу как Глава государства. Клятву он произнес, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие", - говорится в сообщении.

Также размещена информация о том, что Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин уйти в отставку.

Также размещена информация о том, что Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин уйти в отставку.

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Теги: #Рада#Владимир Зеленский