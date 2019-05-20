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Зеленский прибыл в Раду на церемонию инаугурации (фото, видео)

10:09, 20 мая 2019
Политика
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Также Зеленский отметил, его главной «фишкой» является то, что он «ближе к людям» / скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, какое у него настроение, Зеленский ответил: «Нормальный».

Также Зеленский отметил, его главной «фишкой» является то, что он «ближе к людям».

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Зеленский также поздоровался с журналистами, после чего прошел по красной дорожке в парламент через центральный вход.

В то время, когда Зеленский шел в Верховную Раду, люди, которые пришли поддержать его, эмоционально и радостно приветствовали его.

После того, как Зеленский вошел в парламент, не большом экране на площади Конституции началась трансляция из сессионного зала парламента.

За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский