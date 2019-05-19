Марчук заявил о выходе из Минского переговорного процесса
Представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил о выходе из Минского переговорного процесса.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе», - сообщил он.
Читайте такжеГеращенко уходит с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе
Как сообщал УНИАН, в начале октября 2018 года экс-президент Украины Леонид Кучма ушел с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Последний раз он принял участие в заседании группы 2 октября.
22 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заседание которой проходят в Минске.
Ранее Марчук представлял украинскую сторону в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.