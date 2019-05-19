Марчук представлял украинскую сторону в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ с мая 2015 года, а с ноября 2018 года Порошенко назначил его представителем Украины в ТКГ вместо Кучмы.

Представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил о выходе из Минского переговорного процесса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, в начале октября 2018 года экс-президент Украины Леонид Кучма ушел с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Последний раз он принял участие в заседании группы 2 октября.

22 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заседание которой проходят в Минске.

Ранее Марчук представлял украинскую сторону в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.