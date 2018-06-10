Зачем нужна «армия ЕС»

Недавно председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейскому союзу необходимо создать собственную единую армию как инструмент отстаивания интересов Европы в мире. Это вызвало неоднозначную реакцию в самой Европе, и вполне ожидаемую со стороны России, которая такое заявление европейцев, естественно, восприняла на свой счет. Впрочем, агрессия РФ в Украине справедливо вызывает у ЕС все большее беспокойство…

Угроза России для слабой Европы

Учитывая тот факт, что мысль о создании европейской армии поддержал «мастодонт» ЕС – Германия, считать эту идею лишь плодом фантазии нового руководителя Европейской комиссии не стоит. По мнению главы Центра прикладных политических исследований Владимира Фесенко, скорее, это реакция на общую слабость европейской оборонной политики, общей политики безопасности ЕС и появление новых реальных угроз со стороны России.

С политологом согласен и украинский дипломат Богдан Яременко, по мнению которого Европа и мир стоят на пороге милитаризации из-за наглых действий России в Украине. «Европейцы, которые после окончания «холодной войны» занимались только деградацией своей оборонной системы вооруженных сил, абсолютно безответственно сокращали и расходы на армию, и техническое оснащение. Теперь они поняли, что поступили неправильно и, фактически, они стоят перед серьезной угрозой - армией, которая, возможно, и уступает в техническом плане их вооруженным силам, но является агрессивной, мотивированной и достаточно обеспеченной», - отмечает он.

Впрочем, армия ЕС нужна не только для защиты оборонительных рубежей ЕС. «Как свидетельствует опыт, в частности, когда был конфликт на территории бывшей Югославии, особенно в Боснии, ЕС сыграл достаточно активную роль», - напомнил Фесенко.

Учитывая же тот факт, что для урегулирования конфликта на Востоке, Украина уже выступила с идеей привлечения полицейской миссии ЕС, «мы заинтересованы в том, чтобы функция безопасности касалась не только территории ЕС, а и тех стран, которые являются партнерами ЕС».

Собственно, после заявления главы Еврокомиссии, глава МИД Украины Павел Климкин в одном из интервью заявил, что общая европейская армия, в случае создания, обязана реагировать не только на вооруженные конфликты в пределах Европейского Союза, но и в тех из соседних стран, которые являются потенциальными членами сообщества.

«Конечно, это должно осуществляться в рамках соответствующих международных договоров, но это достаточно уместная идея. И, по моему мнению, правильно, что наш министр иностранных дел ставит заранее этот вопрос», - отмечает Фесенко.

ЕС без единства

Впрочем, против инициативы Юнкера выступили в Великобритании, намекнув, что национальная безопасность не относится к компетенции Евросоюза. Поэтому каждый из членов ЕС должен сам формировать свою оборонную политику.

В то же время, страны победнее интересуют несколько иные вопросы. В частности, глава МИД Польши Гжегош Схетына заявил, что идея создания единой армии Евросоюза является «очень рискованной», поскольку никто пока не дал ответов на вопросы, кто будет оплачивать создание такой армии, как будут функционировать ее подразделения, насколько они могут быть эффективными, и кто будет заниматься подготовкой военнослужащих…

По мнению Владимира Фесенко, отсутствие консенсуса по поводу создания армии ЕС связано с несколькими факторами. Во-первых, часть европейских лидеров слишком привыкли к тому, что функции безопасности в Европе обеспечивают НАТО и США. «Поэтому они достаточно прагматично подходят к этому вопросу и не желают за это платить, особенно, в условиях непростой экономической ситуации. Ведь оборона требует серьезных вложений», - отмечает политолог.

Отметим, что в состав НАТО входят 22 страны ЕС, однако бремя военных расходов, в основном, берут на себя США – европейцы тратят на оборону, приблизительно, по 2% ВВП. Впрочем, для некоторых и это достаточно тяжелая финансовая «ноша».

Во-вторых, значительная часть европейских политиков опасается, что создание единой общей армии ЕС будет означать определенное ограничение суверенитета определенных стран ЕС. «Это еще один путь превращения ЕС в федерацию, усиление единства этого межгосударственного образования. Если сейчас, используя классический политологический язык, ЕС больше напоминает конфедерацию, то есть союз государств, то создание армии - это еще один путь превращения в федерацию, то есть союзное государство. А это уже достаточно серьезные качественные изменения и не все в Европе хотят таких изменений», - говорит Фесенко.

Вопрос НАТО

Впрочем, одной из главных проблем в отсутствии единства в теме создания армии ЕС, является укоренившееся среди европейцев мнение, что вопросы безопасности в Европе осуществляются за счет «зонтика» НАТО. То есть, как уже было сказано выше, главным образом эту функцию выполняют США, а страны ЕС принимают «посильное участие».

Но и здесь у медали есть две стороны. Конечно, создание собственных вооруженных сил ЕС может, теоретически, повлиять на единство в рамках Североатлантического альянса. По словам Богдана Яременко, план создания постоянных развернутых сил в Европе в рамках НАТО существует и не снимался с повестки дня. Тем не менее, США последние 25 лет ведут очень активную кампанию, побуждая европейские страны укреплять собственную обороноспособность, а также не выдвигали никаких претензий или предостережений относительно перспектив или возможностей создания совместных европейских вооруженных сил. «США сейчас несут не просто львиную, а практически единоличную ответственность за развитие возможностей НАТО. Фактически их доля в обеспечении военной составляющей НАТО составляет под 80%. Думаю, США очень хотели бы, чтобы ЕС были ответственными в вопросах обеспечения собственной безопасности», - считает дипломат.

В этой связи, учитывая, что Европа, в любом случае, вынуждена реагировать на действия России, ЕС и НАТО будут искать формы реализации таких инициатив. «Возможно, страны ЕС пойдут путем расширения возможностей НАТО, или будут созданы и какие-то европейские силы… Также ситуация может развиваться путем увеличения в отдельных государствах своих национальных вооруженных сил. Речь, прежде всего, о в Германии. Потому что совершенно очевидно, что в военном плане она сейчас равна нулю, хотя в экономическом и политическом играет ведущую роль в ЕС», - полагает Яременко.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечает, что «европейцы серьезно отстают от США и в вопросах вооружений, и в подготовке военного потенциала». «У Европы есть несколько проблем, и технологическая - не самая главная, - считает эксперт. - Самая главная проблема, это неспособность оперативно принимать консолидированные решения. То сеть в Европе постоянно находятся силы или государства, которые подвергают сомнению возможность каких-либо коллективных решений и на этом, безусловно, прекрасно играет Россия. Потому что таким образом она развивает соперничество между Германией и Францией с одной стороны, так как Великобритания, традиционно, всегда шла в фарватере американской политики, и США - с другой».

Более того, по мнению эксперта, это и позволяет России использовать Украину как полигон для давления как на западный мир, в целом, так и на Европу, в частности. «Очень хорошо это соперничество прослеживалось в консультациях перед встречей «Минск-2», когда Киев посетил госсекретарь США Джон Керри, но на переговоры президентов Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда его не пригласили», - напоминает он.

В этой связи, Валентин Бадрак считает создание армии ЕС маловероятным, так как «между европейскими игроками вряд ли будет достигнут консенсус». «А вот возня вокруг этого вопроса серьезно может навредить НАТО и, как надеются в Кремле, может создать прецедент большего соперничества между ЕС и США», - подчеркивает военный эксперт.

Вызов для России

Действительно, 11 марта представитель МИД России Михаил Ульянов отметил, что идея создания собственной армии в ЕС «идея не вчерашнего дня, она давно витает в головах европейских политиков». И связана она с желанием европейцев освободиться от слишком плотного контроля со стороны «заокеанских союзников».

Более того, по мнению Ульянова, этот вопрос, теоретически, может повлиять на будущие договоренности по контролю за вооружениями. Собственно, в подтверждение его слов, МИД РФ сообщил, что Россия с 11 марта приостанавливает свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и, таким образом, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия договора становится полным.

Впрочем, договор и так не работал. Россия как наращивала любое вооружение, которое хотела, как перебазировала его, как хотела, несмотря на мнение запада, так и может продолжать это делать.

Тем не менее, по мнению политолога Владимира Фесенко, такое поведение России не удивительно. «Россияне видят мир через призму имперских отношений. Поэтому, хотя на самом деле все последние события свидетельствуют, что именно Россия составляет угрозу для своих соседей, если кто-то укрепляет свою оборону, находясь с ней рядом, РФ считает это вызовом для себя и критично к этому относится», - отмечает он.

Грубо говоря, Москва считает, что укреплять вооруженные силы и усиливать оборонительные возможности может только Россия. А нынешняя реакция РФ только лишний раз свидетельствует, что Кремль заботится только о своих интересах, но отказывает в таком праве всем своим соседям.

С политологом соглашается дипломат Богдан Яременко, который считает, что Россия реализует свою оборонную доктрину навязывания собственных правил игры и собственного видения картины мира. «И она (Россия - УНИАН) реагирует в рамках этой концепции. Для нее выгоднее, если бы европейские страны продолжали оставаться ничтожными в системе обороны, не имея никаких шансов противостоять российским ядерным силам и другим системам вооружения. Поэтому любое усиление обороноспособности европейских стран не устраивает РФ», - отмечает он.

Воплотить замысел в реальность

Как бы там ни было, большинство экспертов сходятся во мнении, что для обеспечения быстрого реагирования на существующие вызовы, ЕС нужно научиться принимать решения, не полагаясь на НАТО, самостоятельно.

«Здесь есть много препятствий и правовых, и политических, и финансовых, так что, скорее всего, идея создания армии ЕС будет реализовываться, но не скоро. Скорее всего, формирование будет происходить поэтапно, созданием совместных военных подразделений с четко определенными функциями и за счет общего бюджетного финансирования. И, скорее всего, эта идея будет реализовываться постепенно», - считает Владимир Фесенко.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, в свою очередь, считает, что «для того, чтобы идея создания единой армии была осуществлена, она должна быть поддержана всеми членами ЕС, и необходимо еще выяснить, каким образом деятельность этой европейской армии будет согласовываться с деятельностью НАТО». «Мне кажется это два ключевых вопроса, без ответа на которые, как говорят дипломаты, «идея не полетит», - отметил он.

Как бы там ни было, в Еврокомиссии сообщили, что идея создания армии ЕС будет рассмотрена на саммите в июне 2015 года. А для воплощения замысла в реальность, по мнению экспертов, потребуется не менее пяти лет.

Константин Гончаров