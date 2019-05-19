Яценюк ожидает, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны

Арсений Яценюк отметил, что парламент должен проявить максимальное сотрудничество с новоизбранным Президентом.

"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество с новоизбранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи порядок дня", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами в воскресенье, 19 мая.

Об этом сообщает "Народный фронт".

Арсений Яценюк отметил, что одобряет решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не сегодня, в День памяти жертв политических репрессий: "Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного Президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный Президент принимал присягу".

"Очень важно, что завтра во время торжеств новоизбранный Президент примет присягу и представит свой план действий для страны", - сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что фракция "Народный фронт" представила свой план с трибуны парламента 17 мая: "Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходимо, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы".

"Важно, что новоизбранный Президент предложит по восстановлению территориальной целостности Украины, который у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен Президентом. Так же парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного Президента", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с Президентом: "Все эти дискуссии о досрочных выборах или срочные – это пустая дискуссия. Потому что о чем речь? Или (выборы) на два месяца раньше, два месяца позже? Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается Конституция Украины не нарушается. И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это означает, что он должен гарантировать Конституцию".

"Поэтому парламент должен проявить максимальное сотрудничество с новоизбранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи порядок дня", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что "Народный фронт" вышел из коалиции, чтобы сформировать новую: "Новый Президент, новая повестка дня, новая коалиция".

Парламент принимает решение и продолжает работать, отметил Арсений Яценюк: "Это еще одно доказательство того, что работающий парламент должен доработать свою каденцию до 27 октября. А дальше народ Украины определится, кого и какие политические силы поддерживать".

Сегодня Арсений Яценюк и народные депутаты фракции "Народный фронт" приняли участие в церемонии чествования памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.