Коломойский прилетел в Киев - СМИ

Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов, пишут журналисты.

По информации СМИ, украинский бизнесмен Игорь Коломойский прибыл в Киев.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

По информации СМИ, Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

Ранее Коломойский заявлял, что вернется в Украину, если во втором туре выборов президента победу одержит Владимир Зеленский. После его победы бизнесмен говорил, что ждет инаугурацию новоизбранного президента.

В последнее время Коломойский проживал в Израиле, куда он переехал осенью 2018 года из Швейцарии. В Украине бизнесмена не было с июня 2017 года.