"Фарс": в ИС рассказали о недовольстве жителей ОРДЛО насчет получения паспортов РФ

Отмечается, что особое недовольство высказывают т.н. «ветераны ополчения».

Жители оккупированных районов Донбасса, желающие получить паспорт РФ, массово высказывают недовольство бюрократичностью получения второго гражданства.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс. Местные жители, желающие получить второе гражданство, массово высказывают недовольство крайней забюрократизированностью «упрощенного» процесса, необходимостью предварительно получить «паспорта ЛНР/ДНР», а также тратить большое количество времени для получения различных справок и нотариально заверенных копий украинских документов, необходимых для получения паспортов РФ, причем все эти услуги – платные», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое недовольство высказывают т.н. «ветераны ополчения», принимавшие активное участие в боевых действиях против Украины, а теперь вынужденные также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта.

«Одновременно появилось немалое количество «посредников», делающих на получении паспортов РФ свой «бизнес» - за дополнительную плату они берутся не только ускорить процесс получения паспорта РФ, но и прописать родственников «клиентов» с неоккупированной территории в ОРДЛО и «помочь» оформить «паспорт ЛНР/ДНР», что необходимо для получения паспорта гражданина России», – добавил Тымчук.