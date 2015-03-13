Сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении крымскую журналистку

Как передает корреспондент «Центра», Наталья Кокорина вышла из дома в сопровождении четырех сотрудников ФСБ, ее посадили в машину и увезли. Вышедший перед этим отец Кокориной попросил журналистов не снимать и отойти от подъезда дома. Владимир Кокорин ничего не сообщил об обстоятельствах обыска и сути дела, в рамках которого он проводился.

Журналисты и адвокат, которого, вопреки требованиям УПК РФ не допустили на место проведения обыска, направляются к управлению ФСБ в Крыму, куда, предположительно, могли доставить Наталью Кокорину.

Читайте такжеСотрудники ФСБ обыскивают квартиры журналистов в Крыму и изымают их компьютеры – СМИНапомним, утром в пятницу в Симферополе, в квартире по месту прописки редактора «Центра журналистских расследований» Натальи Кокориной сотрудники ФСБ проводили обыск.

Адвоката Джемиля Темишева, вопреки требованиям ст.182 УПК РФ,не допустили к месту проведения обыска.

Кроме того, сегодня же утром ФСБ провела обыск в крымской квартире родителей автора статей и бывшего редактора «Центра журналистских расследований» Анны Андриевской, которая уже не проживает в Крыму. Основанием для возбуждения дела, как пишет журналистка, якобы является ее материал о волонтерах батальона «Крым».

На похищение журналистки уже отреагировали МИД Украины и ОБСЕ требованиями прекратить репрессии против журналистов и отпустить Кокорину.

В ФСБ отказались комментировать похищение журналистки, передает Радио Свобода.