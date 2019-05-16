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"Ждем шага Поплавского": соцсети иронизируют над решением Вакарчука идти в политику

15:08, 16 мая 2019
Политика
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Сети активно обсуждают решение Вакарчука идти в политику / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук наконец-то объявил о том, что идет в политику и представил свою партию под названием «Голос».

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Певец неоднократно делал политические заявления, и пользователи в течение многих месяцев гадали, есть ли у него политические амбиции. Поэтому громкое объявление музыканта о намерении идти на парламентские выборы во главе собственной политсилы стало поводом для многочисленных шуток и дискуссий.

Решение Вакарчука вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то шутит над тем, что политика отбирает у Украины шоуменов и певцов. Кто-то считает решение Вакарчука несвоевременным, а кто-то наоборот, считает партию музыканта перспективной политсилой.

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Теги: #вибори#Вакарчук