Выполнение боевиками Минских договоренностей должны подтвердить наблюдатели - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль сказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

”Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, но, в свою очередь, требует подтвержденного независимыми международными наблюдателями выполнения всех договоренностей другой стороной”, - подчеркнул Коваль.

Как сообщал УНИАН, Минскими договоренностям от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

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С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отведет технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

Боевики уверяют, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.