Эксперт назвал основную дилемму Зеленского насчет роспуска Рады

Если инаугурацию Зеленского утвердят на 19 мая, и он сразу распустит парламент, то депутаты не успеют изменить избирательный кодекс, отметил эксперт.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский стоит перед сложной дилеммой – если он сейчас распустит Верховную Раду Украины, то досрочные выборы пройдут по старой смешанной системе.

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"Если инаугурацию Зеленского утвердят на 19 мая, и он сразу распустит парламент, то депутаты не успеют изменить избирательный кодекс", – рассказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, передает «Обозреватель».

Он напомнил, что, согласно действующему закону, половина депутатов избирается по закрытым партийным спискам, а половина – по мажоритарным округам, которые "фактически засевают деньгами".

"Депутаты, которые за деньги проходили по мажоритарке в Верховную Раду, там и останутся", – пояснил эксперт.

По словам Тизенгаузена, сильные позиции в одномандатных округах у БПП, "Батькивщины", в Черниговской области – в Радикальной партии.

"Поэтому, я думаю, большинство мажоритарщиков готовы поддержать 19 число в обмен на то, чтобы избирательный кодекс не трогать. По-другому они просто не пролезут в один список", – предположил он.

"У Зеленского дилемма. Распустит парламент – будут выборы по старому кодексу. Не распустит, даст возможность изменить кодекс – это было бы верное решение. Но здесь уже будет его политическая ответственность", – констатировал эксперт.