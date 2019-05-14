У Зеленского объяснили, от чего зависит решение о роспуске Рады

Новоизбранный президент будет принимать решение, учитывая действия парламента.

Решение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского распускать или не распускать Верховную Раду будет зависеть от того, «что будет делать парламент».

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил его политический советник Дмитрий Разумков, передает Громадське.

«Если мы говорим о роспуске парламента, то здесь вопрос в том, что будет делать парламент», - отметил советник.

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Примером отрицательного шага со стороны депутатов Разумков назвал законопроект о президенте, который на заседании 22 апреля призвала принять вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

По словам советника, такой закон существенно ограничил бы власть Зеленского и не дал ему выполнить обещания, данные избирателям.

«Отдельные народные депутаты, представители руководства парламента говорили о том, что можно попытаться принять этот закон, который фактически не только ограничивал права и обязанности президента, но и в определенной степени нарушал Конституцию. Ведь многие из этих функций, которые хотели упростить вероятным законом, они относятся к конституционным полномочиям президента - и таким образом происходила ликвидация института президентства, переходили чуть ли не к парламентской республике», - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал народных депутатов действовать в интересах страны и не затягивать назначение даты инаугурации, опасаясь роспуска Рады.