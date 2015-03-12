В Харькове за тяжкие преступления будут судить пятерых бойцов теробороны

Как сообщили УНИАН в харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на прокурора военной прокуратуры Харьковского гарнизона Александра Говорущака, 5 марта обвинительный акт в отношении пяти военнослужащих направлено в суд.

По его сведениям, указанные военнослужащие в сентябре 2014 года, возвращаясь из отпуска к месту дислокации воинской части в зоне проведения антитеррористической операции, пересекая территорию Харьковской области на личном автомобиле, потребляя алкогольные напитки, завладели автомобилем гражданина Германии, совершили разбой в отношении владельца указанного автомобиля, соединенный с насилием и завладели его вещами, документами и деньгами.

Кроме того, один из указанных военнослужащих совершил 2 эпизода законченного покушения на умышленное убийство четырех лиц и малолетней девочки 7 лет на территории города Харькова и еще двух человек на территории Харьковской области.

Читайте такжеСуд оставил под стражей милиционера, который расстрелял из автомата волонтераПри этом, во время задержания у одного из военнослужащих было обнаружено при себе особо опасные наркотические средства психотропного воздействия.

«Во время досудебного расследования собраны достаточные доказательства совершения обвиняемыми тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы», - подчеркнули в прокуратуре.