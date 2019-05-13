Рада завтра должна отклонить постановления, блокирующие подписание закона о языке – Парубий

По словам председателя ВР, этот вопрос будет рассматриваться вторым после законопроекта относительно топливно-энергетического комплекса.

Верховная Рада Украины завтра должна отклонить постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Читайте такжеКириленко призвал Зеленского выступить в защиту закона об украинском языке

Он отметил, что завтра «сразу после завершения рассмотрения законопроекта, касающегося топливно-энергетического комплекса, рассмотрение которого начато еще на прошлой неделе, необходимо рассмотреть все проекты постановления, которым предусматривается отменить голосование о поддержке закона о функционировании украинского языка как государственного с тем, чтобы отклонить их». Он отметил, что после этого он сможет подписать этот закон.

При этом Парубий призвал комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ рассмотреть эти проекты постановлений, чтобы их можно было внести на рассмотрение сессионного зала.

Спикер также подчеркнул, что завтра должен быть рассмотрен законопроекты, которые касаются топливно-энергетического комплекса, и блок вопросов об образовании.

По его словам, также парламент должен проголосовать за проведение досрочных выборов в ряде местных громад.

Кроме того, Парубий призывает депутатов в четверг поддержать законопроекты, которые касаются реформирования парламента.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.

В «Оппозиционном блоке» сразу заявили, что готовят представление в Конституционный суд Украины относительно признания языкового закона неконституционным.

10 мая в Окружной админсуд Киева поступило заявление от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» с требованием запретить Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

11 мая суд, рассмотрев это заявление, отказался его удовлетворять, поскольку пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения.