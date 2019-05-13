Рада на этой неделе должна рассмотреть проект постановления о дате инаугурации – Парубий

Спикер не уточнил, когда именно должно состояться рассмотрение этого вопроса.

Верховная Рада Украины на этой неделе должна рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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При этом он не уточнил, когда должно состояться рассмотрение этого вопроса.

«На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации», - сказал он.

Спикер отметил, что в парламенте зарегистрировано 5 проектов постановлений по этому вопросу, но «один из них отозван в субботу».

При этом он не уточнил, какой именно из проектов постановлений отозвано.

Парубий отметил, что вопрос о дате инаугурации будет одним «из ключевых решений» на текущей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 мая в Верховную Раду было внесено 5 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инициаторами документов были народные депутаты Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

В проектах постановлений парламента предлагалось три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня.

10 мая Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая.