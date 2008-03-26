Литвин предостерег Тимошенко: жизнь проходит
10:47, 26 марта 2008Политика
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Политик поставил "тройку" и "пятерку"
Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН оценивает политическую деятельность правительства Юлии ТИМОШЕНКО за сто дней работы «на отлично», экономическую – «удовлетворительно».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам перед началом расширенного заседания Кабинета министров Украины.
«В политической сфере можно поставить «пятерку», если говорить об экономической ситуации – это будет «тройка», - сказал В.ЛИТВИН.
Отвечая на вопрос, что бы он мог посоветовать премьеру, В.ЛИТВИН сказал: «Я одно мог бы посоветовать Ю.ТИМОШЕНКО: понять, что кроме политики, есть еще жизнь, потому что потом, когда оглядываешься назад, оказывается, что жизнь проходит».
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