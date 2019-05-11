Украинский дипломат назвал опасным заявление адвоката Трампа об отмене поездки в Киев

Также постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что команде новоизбранного президента Владимира Зеленского придется играть в тонкую игру и принимать сложные решения.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление Рудольфа Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа, об отмене поездки в Украину.

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Соответствующий комментарий Кулеба обнародовал в Twitter. «Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа - это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США - это фундаментальный национальный интерес Украины. Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения», - считает Кулеба.

Как сообщал УНИАН, американское издание The New York Times проинформировало, что Джулиани, который намеревался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, отменил визит.

По данным издания, причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

В свою очередь Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

Ранее издание The New York Times написало, что Джулиани в ближайшие дни планировал посетить Киев и встретиться с Зеленским.

Издание отмечало, что Джулиани якобы намеревался призвать Зеленского к тому, чтобы в Украине продолжали расследовать вопросы, которые, по утверждениям союзников Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых заинтересован Трамп. Один из этих вопросов касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Второй касается сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров газовой компании, которой владеет украинский бизнесмен Николай Злочевский, Burisma Holdings Limited.

Издание отмечало, что цель поездки Джулиани в Киев заключалась в том, чтобы дискредитировать расследование Мюллера и потенциально нанести вред Джозефу Байдену, который сейчас является фаворитом на выдвижение кандидатом в президента США в 2020 году от Демократической партии.